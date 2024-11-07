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Путин: Россия готова к мирным переговорам по Украине на базе реалий

Россия готова к мирным переговорам по Украине на базе реалий и на основании договоренностей в Стамбуле, заявил президент России на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Россия готова к мирным переговорам по Украине на базе реалий и уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле», сказал глава российского государства.

Президент подчеркнул, что это не должно быть перемирие на полчаса или полгода,» чтобы Киеву подвезли снаряды», а долгосрочное урегулирование конфликта.

Новые границы Украины будут зависеть от динамики происходящих событий и мнения жителей исторических территорий России, добавил Путин.