Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсуждать урегулирование конфликта на Украине без представителей России — это путь в никуда, сообщает «Царьград» .

«Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать», — сказал министр.

По его словам, на Западе прекрасно все понимают и Россия продолжит отстаивать свои интересы «твердо и жестко».

Если бы договоренности 2022 года были доведены до подписания, конфликт бы уже был на пути к урегулированию, на ситуацию слишком серьезно повлияло вмешательство извне, подчеркнул Лавров. В начале СВО Москва поддержала идею равных и неделимых гарантий для всех стран региона, документ уже почти парировали, но процесс сорвал призыв премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона продолжать боевые действия.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал поддерживать украинскую армию на суше, море и в воздухе.