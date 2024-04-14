Пуск ЗАЭС станет возможен при удалении линии фронта на безопасное расстояние
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Запорожская АЭС сможет продолжить работу после того, как линию боевого соприкосновения удастся отодвинуть на безопасное расстояние от станции, сообщает ТАСС.
Депутат законодательного органа Запорожской области Ренат Карча отметил, что все блоки работы запорожской станции были остановлены с 2022 года.
Оборудование обслуживается в соответствии с необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Стало понятно, что ВСУ не остановятся ни перед чем. В момент удара на станции находили эксперты МАГАТЭ, но украинскую сторону это не остановило. Не пугает противника и угроза ядерного удара, добавил депутат.
Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия считает недостаточной реакцию МАГАТЭ на атаки по Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что специалисты уходят от того, чтобы назвать виновников.