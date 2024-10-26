Пушков: у Запада случился облом в Грузии

сегодня в 23:08

Запад не смог «сменить режим» в Грузии через выборы

Запад не смог «сменить режим» в Грузии через выборы в парламент, на которых победила правящая партия, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Со „сменой режима“ в Грузии через поддержку оппозиции у Запада, попросту говоря, случился облом. Замысел Запада состоял в том, чтобы превратить Грузию в свою полуколонию. Однако это почему-то не привлекло большинство грузинских избирателей», — написал политик в своем Telegram-канале.

Пушков добавил, что теперь грузинский народ может задуматься над будущим прозападного президента страны Саломе Зурабишвили.

По данным избиркома, правящая партия «Грузинская мечта» набирает 53% после обработки данных с 70% участков.