Пушков раскритиковал Дуду за слова о возможности войны между РФ и НАТО

Польский лидер Анджей Дуда, говоря о возможном конфликте РФ и НАТО, проявляет самонадеянность, а еще не до конца понимает, о чем именно высказывается, сообщил сенатор Алексей Пушков.

Ранее Дуда заявил, что победа ВС РФ на Украине может стать началом конфликта с НАТО. Потенциальная война будет очень близка.

Пушков поинтересовался, какие цели будет преследовать Североатлантический альянс в такой войне и какова будет ее цена.

«Продумал ли Дуда последствия такой войны, прежде всего для самой Польши? Поддержат ли поляки самоубийственные порывы своего президента?» — спросил сенатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что возможная война с РФ вызовет раскол внутри организации и внутренний кризис стран, которые в нее входят. Если Дуда считает, что НАТО — железный бункер, под которым ничего не случится, то он сильно ошибается.

«Вывод: Дуда самонадеян, как его предки, дважды обрекшие Польшу на национальную катастрофу. Иногда лучше молчать, чем говорить», — заключил Пушков.