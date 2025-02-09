Пушков объяснил, почему Трамп разогнал USAID

«Разгон» USAID объясняется желанием американского президента Дональда Трампа ударить по одной из ключевых структур его политических противников, сообщил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале .

«Дональд Трамп разогнал USAID не в силу каприза, а потому, что это был оплот его политических противников», — отметил он.

По его словам, обвинения против агентства в нецелевых расходах, продвижении трансгендерной повестки в других странах и сокрытии документов от конгресса — веские, но не основные причины.

USAID — организация по взаимодействию с иностранными государствами, финансировало многие проекты, в частности, помощь Украине, которые были заморожены с приходом к власти Трампа.

Ранее США фактически приостановили деятельность USAID, заморозив проекты по оказанию иностранной помощи, в том числе это коснулось Украины. Между тем Илон Маск обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия и призвал ликвидировать организацию.

Американское Агентство по международному развитию (USAID), которое фактически прекратило свою деятельность, отправит весь свой персонал, включая сотрудников по всему миру, в административный отпуск.