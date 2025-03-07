Пушков: Макрон отомстил Трампу за холодный прием в США

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что президент Франции Эммануэль Макрон, приурочив обращение к гражданам ко дню выступления американского лидера Дональда Трампа перед Конгрессом, скорее всего, стремился к компенсации за не очень хорошее взаимодействие в США. Об этом сообщает «Царьград» .

Ранее Макрон выступил с обращением к французам, совпавшим с речью Трампа в Конгрессе. Он заявил о «российской угрозе», а также обсуждении роли ядерного оружия. При этом президента Франции раскритиковали за милитаристскую риторику.

Сенатор считает, что выбор даты для речи у Макрона неслучаен. Так он объявил о проведении другой линии поведения по украинскому вопросу, чем у американского президента.

«Уж больно ему хотелось заявить о себе как о лидере западной оппозиции Трампу. Это была также личная месть за прохладный прием в Вашингтоне», — отметил Пушков.

Как он уточнил, французский лидер преследует таким образом несколько целей: он надеется, что «глубинное государство» в Штатах сможет возобладать над президентом, а также стремится стать лидером на европейской территории, которая объединена антироссийской риторикой.