Профессор Колумбийского университета рассказал о будущем РФ и США

«США не друг, но и не враг»: американский эксперт об отношениях с Россией

Известный экономист Джеффри Сакс в эксклюзивном интервью газете «Известия» заявил, что полноценное партнёрство между Москвой и Вашингтоном в будущем возможно, однако «дружить с США опасно».

Эксперт напомнил, что многие страны уже пострадали от такой «дружбы». При этом администрация Трампа ищет способ прекратить поддержку Украины, чтобы «сохранить лицо».

США могут пойти на снятие антироссийских санкций в обмен на поддержку по Гренландии, считает политолог.

По словам Сакса, последние 30 лет политика Штатов строилась на экспансии НАТО. Однако Вашингтон просчитался, ожидая, что Москва не ответит на давление

«Запад недооценил решимость России защищать свои интересы», — подчеркнул ученый.

Ранее эксперт РИАМО рассказал о последствиях введения новой тарифной политики США.