Эксперт: «зеркальные» тарифы Трампа изменят структуру международной торговли

«С одной стороны, такие меры направлены на защиту интересов американских производителей и снижение торгового дефицита, однако с другой — они могут вызвать ответные шаги со стороны других стран, что только усугубит торговые трения и приведет к ухудшению экономической ситуации», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что эти ограничения будут иметь весомое влияние и на российские компании. При этом Россия не попала в список стран с повышенными таможенными пошлинами, так как санкции ранее серьезно сократили объемы торговли с США. Усиление торговых ограничений также негативно скажется на иностранных партнерах, увеличив стоимость импорта и рост цен в странах-импортерах, что затруднит их работу на американском рынке и коммерческие связи.

По словам Кандикудрякова-Тигранна, «зеркальные» меры могут привести к эскалации торговых конфликтов. Ответные ограничения других стран могут вызвать выход международной торговли из-под контроля и деструктивные процессы, невыгодные для всех участников.

Таким образом, глобальные торговые отношения могут оказаться под угрозой, а приоритетом для участников торговли станет не поиск выгодных условий, а защита своего рынка, что в итоге может привести к стагнации и экономическим проблемам как для США, так и для их партнеров, заключил эксперт.