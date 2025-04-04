Эксперт: «зеркальные» тарифы Трампа изменят структуру международной торговли
Введение «зеркальных» тарифов президентом США Дональдом Трампом на импорт из 185 стран является значимым шагом, который кардинально изменит структуру международной торговли, сообщил РИАМО президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн.
«С одной стороны, такие меры направлены на защиту интересов американских производителей и снижение торгового дефицита, однако с другой — они могут вызвать ответные шаги со стороны других стран, что только усугубит торговые трения и приведет к ухудшению экономической ситуации», — объяснил эксперт.
Он подчеркнул, что эти ограничения будут иметь весомое влияние и на российские компании. При этом Россия не попала в список стран с повышенными таможенными пошлинами, так как санкции ранее серьезно сократили объемы торговли с США. Усиление торговых ограничений также негативно скажется на иностранных партнерах, увеличив стоимость импорта и рост цен в странах-импортерах, что затруднит их работу на американском рынке и коммерческие связи.
По словам Кандикудрякова-Тигранна, «зеркальные» меры могут привести к эскалации торговых конфликтов. Ответные ограничения других стран могут вызвать выход международной торговли из-под контроля и деструктивные процессы, невыгодные для всех участников.
Таким образом, глобальные торговые отношения могут оказаться под угрозой, а приоритетом для участников торговли станет не поиск выгодных условий, а защита своего рынка, что в итоге может привести к стагнации и экономическим проблемам как для США, так и для их партнеров, заключил эксперт.