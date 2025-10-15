Профессор Дизен: Киеву пытаются продать несуществующее оружие

Профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Украине пытаются продать несуществующее оружие, которое он не сможет применять, сообщает RT .

«Соединенные Штаты продают оружие, которого у них нет, Европе, которая не может себе его позволить, чтобы вооружить Украину, у которой нет сил и средств для его применения», — отметил он.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Трамп и Зеленский планируют встретиться 17 октября в Белом доме. Президент Украины принял это приглашение.

На встрече политики могут обсудить усиление ПВО страны. Также Трамп и Зеленский поговорят о поставках оружия дальнего радиуса действия, в том числе крылатых ракет Tomahawk.

При этом поставка нескольких ракет Tomahawk Украине со стороны США вряд ли существенно повлияет на ход конфликта.

