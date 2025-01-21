Значительная часть французского общества, имеющая исламские корни, не станет сражаться за фантомные амбиции президента Эммануэля Макрона, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее Макрон заявил, что не верит в завершение конфликта на Украине. Также он призвал правительство увеличить набор молодых добровольцев в армию.

«Эти люди не пойдут на фронт, если речь идет о поддержании „имперских“ проектов», — сказал Косоруков.

Он пояснил, что Макрон просто играет в некое «французское величие», которого уже нет. Этот проект — лишь попытка выяснить, сколько молодых людей в стране готовы потенциально быть мобилизованными и пополнить ряды, скажем так, довольно слабой армии.

«Это способ поддержать свой рейтинг и заиграть с правыми избирателями. Для Макрона это форма удержания власти и демонстрация того, что у Франции еще не все так плохо с мобилизационным ресурсом, что их амбиции все еще могут на что-то опираться. Но давайте будем честными: ни в Сирии, ни в Армении, ни на Украине Франция даже третьестепенной роли играть не может», — констатировал политолог.

Косоруков уточнил, что у них катастрофический недокомплект в армии, нехватка оборудования, снарядов, техники, личного состава, школ подготовки. Желающих служить французов тоже крайне мало. В случае конвенциональной войны с Россией страна смогла бы держаться около недели.

«На месте Макрона стоило бы заняться экономическими реформами или работой над формулой новой французской нации. Но он просто игнорирует эти вопросы. Что касается президентства Трампа, Макрон опасается, что Соединенные Штаты могут перестать выполнять свои обязательства перед НАТО, сократить финансирование или вовсе выйти из альянса. Это оставит Францию и Германию с одними только проблемами и без каких-либо преимуществ на европейском континенте», — отметил эксперт.

По его словам, если войну на Украине придется завершать своими силами, у Европы просто не хватит ресурсов и политической воли. Отправлять французов и немцев на фронт никто не собирается. Макрон играет в политику, но быть политиком и играть в политику — это совершенно разные вещи.