Макрон не верит в завершение конфликта на Украине в ближайшее время
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не верит в завершение конфликта на Украине. Также он призвал правительство увеличить набор молодых добровольцев во французскую армию, сообщает RT.
По его словам, конфликт на Украине не закончится «ни завтра, ни послезавтра».
«Сегодняшняя задача состоит в том, чтобы дать Украине возможность выжить и вступить в любые будущие переговоры с позиции силы», — отметил он.
Ранее министр ВС Франции Себастьен Лекорню отметил, что страна считает «агрессивным и неприемлемым» наведение ПВО РФ на французский самолет-разведчик, который находился в небе над Балтийским морем.