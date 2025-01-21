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Макрон не верит в завершение конфликта на Украине в ближайшее время

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не верит в завершение конфликта на Украине. Также он призвал правительство увеличить набор молодых добровольцев во французскую армию, сообщает RT .

По его словам, конфликт на Украине не закончится «ни завтра, ни послезавтра».

«Сегодняшняя задача состоит в том, чтобы дать Украине возможность выжить и вступить в любые будущие переговоры с позиции силы», — отметил он.

Ранее министр ВС Франции Себастьен Лекорню отметил, что страна считает «агрессивным и неприемлемым» наведение ПВО РФ на французский самолет-разведчик, который находился в небе над Балтийским морем.