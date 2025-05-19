«Продвигают „своих“»: в Госдуме сравнили мигрантов с оккупантами

сегодня в 10:24

Утверждения о нехватке рабочих рук в России — это «раздутый миф», который используют для оправдания неконтролируемой миграции и «захвата территорий», считает депутат Госдумы Михаил Матвеев. По его мнению, использование дешевого рабочего труда в лице иностранцев также сдерживает рост зарплат для коренных жителей России, сообщает URA.RU .

«Как только мигрант получает руководящую должность, он тут же начинает продвигать „своих“» — сказал законодатель, приведя в пример службы доставки, управляющие компании и больницы.

Подобное кумовство грозит серьезными проблемами в ряде ситуаций, в том числе при возникновении забастовок, уверен Матвеев.

Тем временем жительницы подмосковной Шатуры пожаловались на домогательства со стороны мигрантов. Ситуацией уже заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

