«Проблемные зоны» на карте мира: какие планы у Трампа после Венесуэлы

В Конгрессе США представлен на рассмотрение законопроект о возможном присоединении Гренландии к Америке и присвоении ей статуса американского штата, об этом сообщил Axios. Какое государство станет следующим в списке приоритетов американского лидера Дональда Трампа после ситуации с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и какие дальнейшие шаги планирует президент США, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.

Утверждается, что предложенные изменения в Конгресс США призваны укрепить стратегические интересы национальной безопасности США в Арктике и нейтрализовать растущие угрозы со стороны Китая и России. Одновременно с этим Госдепартамент США рекомендует своим гражданам покинуть Иран, где наблюдаются антиправительственные выступления.

По мнению политолога и военного эксперта Евгения Михайлова, первоочередной целью США станет именно Гренландия, так как она, по его мнению, наиболее уязвима, а у Америки есть все шансы установить над ней контроль.

Вице-премьер и министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш допустила, что их страна может стать следующей целью США после Гренландии. Однако, по мнению Михайлова, маловероятно, что Трамп захочет в данный момент на нее посягнуть.

Параллельно с ситуацией вокруг Гренландии у США может развиваться ситуация и с Ираном. Михайлов считает, что прямое военное вмешательство в страну маловероятно, но возможна подготовка удара по ней.

Какие планы у Трампа

Политолог Сергей Маркелов заявил, что Трамп намерен изменить существующие географические рамки и правила, чтобы «вернуть Америке былое величие» — это его излюбленный тезис. По его мнению, Гренландия нужна президенту США в качестве «коридора» ближе к Европе.

При этом Маркелов считает, что Гренландия вряд ли станет полноценным штатом Америки, но Трамп заинтересован в ней как в источнике потенциального дохода, поэтому она может стать экономической территорией США, которую Штаты будут готовы защищать, и это представляется весьма вероятным, полагает эксперт.

Что дальше

Маркелов предполагает, что следующим шагом Трампа может стать Куба или Колумбия.

«Колумбия пока что дружит с США, но не факт, что эта дружба продлится вечно, поэтому и по ней могут „хлопнуть“. В планах Америки могут быть интересы в Африке с точки зрения добычи ресурсов. Трамп будет искать „дырки“ на земном шаре, на которых можно приложить минимум усилий, поставить туда американский флаг и сделать Америку великой и в этой точке мира», — заключил политолог.

3 января Трамп провел пресс-конференцию, посвященную ситуации в Венесуэле и положению президента страны Николаса Мадуро. Он подтвердил проведение операции по захвату Мадуро, которого обвинили в том числе в наркотерроризме.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.