Принца Гарри могут депортировать из США после инаугурации Трампа
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Директор Центра свободы им. М. Тэтчер при аналитическом центре Heritage Foundation Найл Гардинер считает, что избранный американский президент Дональд Трамп может депортировать британского принца Гарри из США в течение ближайших месяцев. Об этом сообщает ТАСС.
Heritage Foundation уже два года пытается добиться сведений о том, сообщал ли принц об опыте употребления наркотиков, когда получал визу. Сокрытие этой информации может быть основанием для отказа. МВД США в июне 2023 года отказало центру в просьбе о публикации иммиграционных документов принца Гарри.
«Мы хотим знать, был ли он честен и правдив при подаче иммиграционного заявления. Если кто-то указывает лживые сведения в американском иммиграционном заявлении, то это считается уголовным преступлением и такой человек подлежит депортации», — сказал Гардинер в интервью The Daily Express.
Как уточнил собеседник, если принцу нечего бояться, он должен поддержать раскрытие сведений.
Он отметил, что, вероятно, Трамп после вступления в должность прикажет обнародовать интересующие центр документы.
Ранее СМИ писали, что в некоторых городах США начнутся облавы на мигрантов 21 января, сразу после инаугурации Трампа.
Вопросы по британскому принцу у Heritage Foundation возникли после публикации его автобиографии Spare. Там он признался, что употреблял алкоголь и наркотики после смерти своей матери, принцессы Дианы в ДТП.