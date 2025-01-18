Принца Гарри могут депортировать из США после инаугурации Трампа

Директор Центра свободы им. М. Тэтчер при аналитическом центре Heritage Foundation Найл Гардинер считает, что избранный американский президент Дональд Трамп может депортировать британского принца Гарри из США в течение ближайших месяцев. Об этом сообщает ТАСС .

Heritage Foundation уже два года пытается добиться сведений о том, сообщал ли принц об опыте употребления наркотиков, когда получал визу. Сокрытие этой информации может быть основанием для отказа. МВД США в июне 2023 года отказало центру в просьбе о публикации иммиграционных документов принца Гарри.

«Мы хотим знать, был ли он честен и правдив при подаче иммиграционного заявления. Если кто-то указывает лживые сведения в американском иммиграционном заявлении, то это считается уголовным преступлением и такой человек подлежит депортации», — сказал Гардинер в интервью The Daily Express.

Как уточнил собеседник, если принцу нечего бояться, он должен поддержать раскрытие сведений.

Он отметил, что, вероятно, Трамп после вступления в должность прикажет обнародовать интересующие центр документы.

Ранее СМИ писали, что в некоторых городах США начнутся облавы на мигрантов 21 января, сразу после инаугурации Трампа.

Вопросы по британскому принцу у Heritage Foundation возникли после публикации его автобиографии Spare. Там он признался, что употреблял алкоголь и наркотики после смерти своей матери, принцессы Дианы в ДТП.