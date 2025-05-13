«Придурки. Ой, извините»: Путин не сдержал эмоций перед камерами

Президент РФ Владимир Путин назвал придурками власти некоторых западных стран, которые готовы вводить антироссийские санкции и вредить своим же государствам в попытке причинить ущерб Москве. Глава государства сделал это заявление на встрече с руководством «Деловой России» в Кремле, сообщает ТАСС .

«Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки. Ой, извините, пожалуйста», — сказал российский лидер.

В ходе выступления по видеосвязи на XX съезде «Деловой России» президент также заявил, что извинений ушедшего из России иностранного бизнеса, который критиковал государство и поддерживал Украину, будет недостаточно. К вопросам возвращения зарубежных компаний следует относиться с прагматической точки зрения, уверен Путин.

Тем временем в Кремле рассказали о продолжающейся подготовке к российско-украинским переговорам в Стамбуле, которые пройдут 15 мая.

