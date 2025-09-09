Президент Венесуэлы считает, что Третья мировая война уже идет

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в беседе с RT заявил, что, по его мнению, мир уже вступил в фазу Третьей мировой войны.

«Папа Римский Франциск говорил еще два года назад, что мы движемся к Третьей мировой. Я считаю, что она уже началась», — заявил он.

Глава Венесуэлы утверждает, что у США разработан соответствующий план этой войны.

«Империя США имеет план войны для навязывания своей политической, экономической, культурной, военной гегемонии в мире», — добавил он.

Ранее американские войска были переброшены к границам Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком. Мадуро указал на настоящую, по его мнению, причину: венесуэльские запасы нефти и газа.