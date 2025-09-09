Президент Венесуэлы считает, что Третья мировая война уже идет
Президент Венесуэлы Мадуро: считаю, что Третья мировая война уже началась
Фото - © Алексей Даничев, Фотохост-агентство РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в беседе с RT заявил, что, по его мнению, мир уже вступил в фазу Третьей мировой войны.
«Папа Римский Франциск говорил еще два года назад, что мы движемся к Третьей мировой. Я считаю, что она уже началась», — заявил он.
Глава Венесуэлы утверждает, что у США разработан соответствующий план этой войны.
«Империя США имеет план войны для навязывания своей политической, экономической, культурной, военной гегемонии в мире», — добавил он.
Ранее американские войска были переброшены к границам Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком. Мадуро указал на настоящую, по его мнению, причину: венесуэльские запасы нефти и газа.