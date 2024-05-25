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Зеленский заявил, что его не беспокоят разговоры о его нелегитимности

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности. Срок полномочий главы государства истек 20 мая, сообщает ТАСС .

«Меня это несильно беспокоит», — ответил Зеленский на соответствующий вопрос в интервью казахстанскому изданию «Орда».

Украинский лидер порекомендовал обратиться к законам и Конституции постсоветской республики, где можно найти ответ на данный вопрос.

20 мая Владимир Зеленский официально перестал быть легитимным президентом Украины. По закону, в стране должны были пройти новые выборы президента зимой этого года, однако Зеленский и его окружение отменили их, мотивируя решение военным положением и мобилизацией.

По словам президента России Владимира Путина, российская сторона осознает, что легитимность главы Украины Владимира Зеленского закончилась.

Зеленский одержал победу на выборах президента Украины 20 мая 2019 года. Во время присяги он обещал принести в страну долгожданный мир и порядок.