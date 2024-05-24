Путин назвал Зеленского нелегитимным

По словам президента РФ Владимира Путина, российская сторона осознает, что легитимность нынешнего главы Украины Владимира Зеленского уже закончилась. Путин также отметил, что при возобновлении переговоров с Киевом в Москве должны понимать, с кем именно можно и нужно вести диалог, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Российский президент также высказался о грядущем «мирном саммите» по Украине, который пройдет летом в Швейцарии. По мнению Путина, одна из целей этой конференции — чтобы Запад подтвердил легитимность «действующего или уже не действующего» украинского лидера.

«Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства (Украины, Владимира Зеленского. — Ред.) закончилась», — сказал Владимир Путин.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цели СВО понятны, а в Конституции зафиксирован состав всех регионов страны.

