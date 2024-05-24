Песков: Цели спецоперации понятны, в конституции зафиксирован состав регионов

сегодня в 18:00

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что цели СВО предельно четкие. Также он указал на зафиксированный состав регионов, сообщает РИА Новости в Telegram-канале .

«Цели спецоперации понятны, понятны и реалии — есть конституция России, в которой зафиксирован состав регионов», — заявил Песков.

По его словам, переговоры нужны, чтобы добиться осуществления тех целей, ради которых проводится спецоперация.

Ранее стало известно, что Владимир Путин прибыл в столицу Белоруссии Минск с официальным визитом. Лидер республики лично пригласил российского президента, чтобы обсудить вопросы безопасности и укрепления взаимодействий между двумя странами.