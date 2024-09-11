Президент Турции Эрдоган заявил, что Крым должен вернуться Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «возвращение Крыма Украине» соответствует «требованиям международного права», сообщает РБК со ссылкой на Anadolu.

По словам политика, Турция желает завершения конфликта «справедливым и прочным миром».

При этом Эрдоган подчеркнул, что мир должен установиться на основе «территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», которые поддерживает Анкара.

Таким образом, глава Турции считает, что Крым должен вернуться Украине.

Ранее Эрдоган направил президенту РФ Владимиру Путину послание по решению украинского конфликта. Он заявил о необходимости мира на Украине и отметил, что Россия должна определить свою позицию по этому вопросу.