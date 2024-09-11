Президент Турции Эрдоган заявил, что Крым должен вернуться Украине
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «возвращение Крыма Украине» соответствует «требованиям международного права», сообщает РБК со ссылкой на Anadolu.
По словам политика, Турция желает завершения конфликта «справедливым и прочным миром».
При этом Эрдоган подчеркнул, что мир должен установиться на основе «территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», которые поддерживает Анкара.
Таким образом, глава Турции считает, что Крым должен вернуться Украине.
Ранее Эрдоган направил президенту РФ Владимиру Путину послание по решению украинского конфликта. Он заявил о необходимости мира на Украине и отметил, что Россия должна определить свою позицию по этому вопросу.