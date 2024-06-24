В Турции обсуждают мир на Украине с участием России
МИД Турции: Эрдоган передал Путину послание по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил российскому лидеру Владимиру Путину послание об урегулировании украинского конфликта, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Его слова цитирует газета «Известия».
«Мы донесли до наших собеседников, что на Украине необходим мир и что Россия должна определять свою позицию.», ― указал глава ведомства в эфире телеканала Habertürk, на которое ссылается российское издание.
Ранее Путин встретился с руководителем МИД Турции Хаканом Фиданом.
3–4 июля в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества с участием глав обоих государства.