В Турции обсуждают мир на Украине с участием России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил российскому лидеру Владимиру Путину послание об урегулировании украинского конфликта, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Его слова цитирует газета « Известия ».

«Мы донесли до наших собеседников, что на Украине необходим мир и что Россия должна определять свою позицию.», ― указал глава ведомства в эфире телеканала Habertürk, на которое ссылается российское издание.

Ранее Путин встретился с руководителем МИД Турции Хаканом Фиданом.

3–4 июля в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества с участием глав обоих государства.