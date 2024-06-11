Путин рассчитывает обсудить вопросы с Эрдоганом при личной встрече

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Путин и Эрдоган могут встретиться в Астане в начале июля

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в столице Казахстана в начале июля 2024 года, сообщает ТАСС .

Глава российского государства встретился руководителем МИД Турции Хаканом Фиданом.

Путин попросил дипломата передать самые наилучшие пожелания Эрдогану. Президент отметил, что 3-4-го июля в в Астане состоится крупное международное мероприятие с участием российской и турецкой сторон.

«У нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», — отметил российский лидер.

3–4 июля в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого стороны условились продолжить диалог в различных форматах.