Президент Таджикистана Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл заседание совета глав государств-участников СНГ, который проходит в Душанбе. В саммите принимает участие и российский лидер Владимир Путин, сообщает РИА Новости .

Рахмон отметил, что рад принимать в стране друзей и партнеров с общими интересами и стремлением к развитию сотрудничества. Он пожелал всем приятного пребывания в Душанбе и продуктивных дискуссий.

«Очередное заседание глав государств СНГ объявляю открытым», — объявил Рахмон.

Он напомнил, что Таджикистан находится в тесном сотрудничестве со странами-участниками и продолжает работать над достижением поставленных целей. В том числе продолжается расширение торгово-экономического взаимодействия, логистической взаимосвязанности, цифровой интеграции и развитие транспорта.

Глава Таджикистана после окончания речи обратился к журналистам и попросил их покинуть зал заседания. Далее общение на саммите пройдет в закрытом формате.

Путин встретился с Рахмоном в Душанбе 9 октября. Российский лидер прибыл ко Дворцу Нации на лимузине марки Aurus. Он работает в Таджикистане с 8 по 10 октября. В рамках рабочей поездки президент участвует в заседании совета глав государств СНГ и втором саммите «Центральная Азия — Россия».

