Президент США заявил о возможности прекращения боевых действий на Украине

В ходе встречи с лидерами пяти центральноазиатских государств в Белом доме Дональд Трамп сообщил о значительных подвижках в процессе урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС .

Американский президент напомнил, что за последние месяцы ему удалось способствовать прекращению восьми различных конфликтов, и выразил надежду добавить к этому списку украинское урегулирование.

«Мы хотим прибавить к ним еще один. Это возможно», — заявил Трамп, специально уточнив, что имеет в виду именно ситуацию вокруг Украины.

Хотя окончательное решение еще не достигнуто, глава Белого дома констатировал: «Мы еще не сделали это, но, думаю, мы добились большого прогресса».

Ранее сообщалось о продвижении вопроса встречи Трампа и президента России Владимира Путина.