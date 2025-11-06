В Пентагоне призвали Европу взять на себя основную роль в вооружении Киева

Выдвинутый на ключевой пост помощника главы Пентагона Александер Велес-Грин выступил с развернутой стратегической концепцией, заявив, что Украина должна сохранять роль сдерживающего фактора для России даже после завершения текущего конфликта, сообщает ТАСС .

В своих письменных ответах комитету Сената США он подчеркнул: «Считаю важным, чтобы Украина была вооружена в достаточной степени, дабы обеспечивать свою самооборону и служить в качестве заслуживающего доверия фактора сдерживания России даже по завершении войны».

Кандидат пояснил, что Вашингтон теперь концентрируется на «неотложных и крупных приоритетах в других регионах», таких как защита территории США и сдерживание Китая. В этой новой реальности, по его словам, решением становится координация Европой усилий по вооружению Украины на постоянной основе, при этом США продолжат оказывать «критически важную, но ограниченную поддержку», включая возможности расширенного ядерного сдерживания.

Велес-Грин также отметил наличие у Вашингтона различных инструментов для ослабления сотрудничества между Москвой и Пекином, не раскрывая их конкретной сути.