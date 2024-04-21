Президент Швейцарии направила письмо Путину после его переизбрания
Швейцарский президент Виола Амхерд направила письмо Владимиру Путину после его переизбрания на пост главы российского государства, сообщает ТАСС.
Как пишет газета Blick, Амхерд выразила соболезнования российскому лидеру в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» и аномальными паводками в стране. При этом послание не являлось поздравлением Путина с победой на президентских выборах.
По словам официального представителя Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Лоренца Фришкнехта, письмо позиционируется Берном как «приглашение к диалогу в трудные времена» и охватывает несколько тем с учетом переизбрания Путина на новый президентский срок.
Из материала следует, что Амхерд в послании разъяснила позиции Швейцарии, для которой уважение международного права и прав человека, а также закрепленных в Уставе ООН универсальных принципов «должно стать компасом для поиска мира и процветания».
Ранее власти Швейцарии отказались участвовать в поиске замороженных активов РФ. При этом Берн может пересмотреть ситуацию с присоединением к спецгруппе G7 по поиску санкционных активов россиян, если это будет отвечать интересам страны.