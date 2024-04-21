Президент Швейцарии направила письмо Путину после его переизбрания

Как пишет газета Blick, Амхерд выразила соболезнования российскому лидеру в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» и аномальными паводками в стране. При этом послание не являлось поздравлением Путина с победой на президентских выборах.

По словам официального представителя Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Лоренца Фришкнехта, письмо позиционируется Берном как «приглашение к диалогу в трудные времена» и охватывает несколько тем с учетом переизбрания Путина на новый президентский срок.

Из материала следует, что Амхерд в послании разъяснила позиции Швейцарии, для которой уважение международного права и прав человека, а также закрепленных в Уставе ООН универсальных принципов «должно стать компасом для поиска мира и процветания».

Ранее власти Швейцарии отказались участвовать в поиске замороженных активов РФ. При этом Берн может пересмотреть ситуацию с присоединением к спецгруппе G7 по поиску санкционных активов россиян, если это будет отвечать интересам страны.