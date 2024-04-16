Швейцария отказалась участвовать в поиске замороженных активов РФ

Власти Швейцарии сегодня не считают необходимым для страны формально присоединяться к спецгруппе G7 REPO по поиску активов граждан РФ, попавших под антироссийские санкции, сообщает РБК .

Как рассказали в Федеральном департаменте экономики, образования и исследований (EAER), сотрудничество Швейцарии и международных партнеров по внедрению рестрикций против РФ на сегодняшний день хорошо выстроено на техническом уровне.

При этом власти считают, что ситуация с присоединением к спецгруппе может быть пересмотрена, если это будет отвечать интересам страны.

Швейцария ранее присоединилась к антироссийским санкциям ЕС, которые введены с февраля 2022 года. Страна повторила 12 пакетов рестрикций. Активы попавших под санкции граждан России подлежат заморозке в Швейцарии.