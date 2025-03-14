Президент РФ провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан.

В частности, стороны обсудили сотрудничество в рамках «ОПЕК+».

11 марта в Джидде в Саудовской Аравии состоялись украинско-американские переговоры, которые длились более восьми часов. За это время Киев дал согласие на 30-дневное прекращение огня в конфликте с Россией.

После этого США обратились с таким же предложением к России. В Москву была направлена американская делегация, которая будет вести переговоры по установлению перемирия в украинском конфликте. В США надеются, что Россия согласится прекратить огонь. А если нет, то это «о многом скажет», как заявил госсекретарь Марко Рубио.