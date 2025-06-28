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Президент Польши Дуда приехал с необъявленным визитом в столицу Украины

Президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев с необъявленным визитом. Там он встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию польского лидера.

Дуда приехал в Киев на поезде. На вокзале его встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По данным телеканала TVP Info, визит Дуды — прощальный. Он перестанет быть президентом Польши 6 августа.

Ранее Дуда назвал «российской дезинформацией» заявление директора СВР РФ Сергея Нарышкина о том, что Польша и государства Балтии первыми пострадают в случае нападения НАТО на РФ или Белоруссию. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс — оборонительное объединение.