Президент Южной Кореи принял отставку министра внутренних дел

сегодня в 11:23

Южнокорейский лидер Юн Сок Ель принял отставку министра внутренних дел страны Ли Сан Мина, сообщает ТАСС .

Как пишет агентство Newsis, по данным источников, решения о сроке отставки министра еще не принято.

Ранее Ли Сан Мин подал в отставку. Оппозиция Южной Кореи считают его одним из ключевых участников подготовки военного положения, введенного в стране 3 декабря и вызвавшего протесты.

Юн Сок Ель 7 декабря смог избежать импичмента. Депутатам не хватило голосов, чтобы отправить в отставку президента. Также тысячи корейцев вышли на митинг в Сеуле, где потребовали отправить в отставку главу государства.