Президент Южной Кореи не явился на допрос в полицию по делу о мятеже

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль проигнорировал приглашение полиции на допрос по делу о мятеже, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Глава республики, чьи полномочия были приостановлены парламентом, не явился на допрос Управления антикоррупционных расследований.

Юн Сок Ёлю направляли повестки на допрос. однако в его канцелярии отказывались их принимать.

Президент также не явился на допрос 15 декабря в прокуратуру.

Правоохранительные органы проводят расследование о причастности Юн Сок Ёля к мятежу и государственной измене. В стране проходят протесты против его деятельности.