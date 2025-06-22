Президент Ирана: США должны получить ответ за удары по ядерным объектам

Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Соединенные Штаты получить ответ за свои ракетные ударыпо ядерным объектам исламской республики, сообщается на сайте главы государства.

«США атаковали нас. Если бы Вы были в таких условиях, что бы Вы сделали? Естественно, они должны получить ответ на свою агрессию», — сказал Пезешкиана во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

В ответ французский лидер выразил готовность предпринять усилия для остановки вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. По словам Макрона, Париж готов продолжать диалог с Тегераном.

В ночь на 21 июня американские бомбардировщики B-2 Spirit ударили по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам президента США Дональда Трампа, целью атаки было ограничение ядерных возможностей Ирана. Макрон намерен провести совет по нацбезопасности Франции после ударов США по Ирану.

Атака на особо защищенный завод по обогащению урана в Фордо не уничтожила его полностью, но нанесла серьезный ущерб, заявил The New York Times высокопоставленный американский чиновник.