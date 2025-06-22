Макрон проведет совет по нацбезопасности Франции после ударов США по Ирану

Французский лидер Эмманюэль Макрон созывает совет по национальной безопасности и обороне страны из-за последних ударов США по Ирану, сообщает ТАСС .

Как пишет Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец, заседание планируется начать в 17:30 по местному времени (18:30 по московскому времени).

Макрон переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Также в ближайшее время президент запланировал переговорить с европейскими партнерами и лидерами государств региона. Сейчас Париж сосредоточен на поддержке французов, которые хотят покинуть Иран и Израиль.

21 июня американские военные ударили по трем ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам президента Штатов Дональда Трампа, целью атаки было ограничение ядерных возможностей Ирана. Военно-воздушные силы США применили стратегические бомбардировщики B-2 Spirit для ударов. Самолеты компании Northrop Grumman считаются одними из самых современных и технологически продвинутых в мире.