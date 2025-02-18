сегодня в 13:34

Президент Грузии: страну толкали на войну с РФ в начале украинского конфликта

Грузии фактически предлагали открыть второй фронт против России, однако народ смог отстоять свои национальные интересы, заявил новый президент страны Михаил Кавелашвили. Об этом сообщает «Царьград» .

В интервью радиостанции Radio Courtoisie грузинский лидер рассказал, что в начале конфликта на Украине республику подталкивали к участию в войне с РФ.

«Нас оставляли наедине с ядерной державой и обещали: „Давайте, мы вам оружие предоставим“», — отметил Кавелашвили.

Президент добавил, что эту инициативу поддержали «молодые проевропейцы» и экс-глава государства Саломе Зурабишвили.

По его словам, Грузии предлагали присоединиться к санкциям, отправить добровольцев и поддержать военные действия, хотя страна не состоит ни в НАТО, ни в Европейском союзе.

Грузинский лидер подчеркнул, что власти страны смогли защитить национальные интересы своих граждан.

«Мы спасли страну», — заключил Кавелашвили.