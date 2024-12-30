Президент Грузии Кавелашвили рассказал правду про прозападный курс Грузии

Грузия стремится к тому, чтобы войти в Европейский союз. Такой исторический выбор сделал народ государства, заявил президент страны Михаил Кавелашвили, сообщает « Интерфакс ».

Спекуляции по поводу курса Грузии применяют против страны. Это приводит к поляризации общества.

«Наш долг противопоставить этим спекуляциям правду, а она заключается в том, что Грузия никуда не сворачивала с курса на евроинтеграцию», — заявил Кавелашвили.

Страна готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что состоялась инаугурация президента Грузии Михаила Кавелашвили.