Президент Грузии Кавелашвили рассказал правду про прозападный курс Грузии
Президент Грузии Кавелашвили: страна продолжает курс на евроинтеграцию
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Грузия стремится к тому, чтобы войти в Европейский союз. Такой исторический выбор сделал народ государства, заявил президент страны Михаил Кавелашвили, сообщает «Интерфакс».
Спекуляции по поводу курса Грузии применяют против страны. Это приводит к поляризации общества.
«Наш долг противопоставить этим спекуляциям правду, а она заключается в том, что Грузия никуда не сворачивала с курса на евроинтеграцию», — заявил Кавелашвили.
Страна готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз.
Ранее сообщалось, что состоялась инаугурация президента Грузии Михаила Кавелашвили.