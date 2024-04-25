Президент Франции Макрон заявил, что Европа может умереть

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что Европа может умереть. И ее будущее зависит от нынешних решений, сообщает РБК .

По словам Макрона, в данный момент государства вокруг Европы перевооружаются. При этом европейские страны медлительны и недостаточно амбициозны, что может привести к их краху.

«Мы должны осознавать тот факт, что наша Европа сегодня смертна, она может умереть. Все зависит от нас», — заявил Макрон во время выступления в университете Сорбонны.

Из позитивного для Европы Макрон отметил, что ей удалось отстоять «автономность от России». Французский лидер считает, что европейские страны добились прогресса в конфликте на Украине, производстве вакцин и энергетике. Он также подчеркнул, что Европа будет в безопасности только в том случае, если Россия не победит Украину.

Ранее Макрон заявил, что видит будущее Сербии в Евросоюзе. Он призвал сербского президента Александра Вучича к более тесным внешнеполитическим взаимоотношениям.