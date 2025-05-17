Премьер Словакии раскритиковал антироссийские ограничения

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Фицо готов поддержать референдум об отмене санкций против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене антироссийских санкций, если его инициируют в стране, сообщает URA.ru .

Об этом политик сообщил в эфире программы «Субботние диалоги».

«Если референдум будет, то я его спокойно поддержу, говорю за себя», — подчеркнул глава кабмина республики.

В Словакии активисты собрали более 395 тысяч подписей за проведение такого голосования и передали петицию в канцелярию президента. Фицо также выступил против новых санкционных мер, отметив, что ограничения нанесли Европе больший ущерб, чем России.

Ранее Фицо посетил Москву и участвовал в торжествах 9 мая.