Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал чрезвычайно успешной свою поездку в Москву для участия в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Считаю поездку в Москву чрезвычайно успешной. Кроме того, что я выполнил обещание поклониться и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, мне удалось принять участие в четырех важных встречах», — заявил Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook*.

Глава словацкого правительства подчеркнул, что в российской столице провел встречи лидерами РФ, Китая, Бразилии и Вьетнама.

Фицо добавил, что его поездка в Россию является суверенной внешней политикой Словакии. Европа нуждается в России, а РФ — в Европе. Необходимо проводить политику сотрудничества, а не «ненависти и железных занавесов».

Ранее премьер-министр Словакии ответил главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, заявив, что она не имеет права критиковать его визит в Москву по случаю Дня Победы.

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