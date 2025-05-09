Фицо: у Каллас нет никаких полномочий критиковать мой визит в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, заявив, что она не имеет права критиковать его визит в Москву по случаю Дня Победы. Фицо отметил, что Каллас выразила недовольство его поездкой в Москву, где он находится в пятницу для участия в мероприятиях, посвященных празднику.

«Как высокопоставленный чиновник Европейской комиссии, ты не имеешь полномочий критиковать суверенного премьера суверенной страны, который конструктивно подходит к европейской повестке», — написал он в Facebook*.

Премьер также напомнил, что более 60 тыс. солдат Красной Армии погибли при освобождении Словакии, и подчеркнул, что его визит в российскую столицу был направлен на то, чтобы отдать им дань уважения.

«Я не согласен с политикой нового железного занавеса, над которой ты так усердно работаешь», — добавил он, обращаясь к Каллас.

Фицо также задал вопрос о том, как политики могут заниматься дипломатией, если они «не будут встречаться и вести нормальный диалог по вопросам, по которым у них разные мнения».

Ранее Эстония не разрешила пролет словацкого спецборта над своей территорией, и его протоколу пришлось искать альтернативный маршрут. Фицо назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в РФ.

Ранее президент Владимир Путин назвал спортивной походку премьер-министра Словакии Роберта Фицо во время общения «на ногах» после торжественного приема в Кремле.

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