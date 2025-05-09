Путин назвал спортивной походку Фицо

сегодня в 18:54

Глава российского государства Владимир Путин назвал спортивной походку премьер-министра Словакии Роберта Фицо во время общения «на ногах» после торжественного приема в Кремле в честь глав иностранных делегаций, сообщает РИА Новости .

«У вас прямо такая спортивная походка», — отметил президент РФ с улыбкой в ходе рукопожатия с Фицо.

Затем словацкий премьер уточнил у Путина, состоится ли их личная встреча, на что получил утвердительный ответ.

Ранее американская газета The Washington Post писала, что присутствие мировых лидеров на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве стало победой властей РФ и провалом Запада.

Всего на мероприятии присутствовали лидеры свыше 20 иностранных государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, генсек Компартии Вьетнама То Лам, премьер-министр Армении Никол Пашинян и др.