Премьер Словакии Фицо приедет в Москву

сегодня в 04:01

Фицо встретится с Путиным в Москве по вопросу поставки газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник, 23 декабря, приедет в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным, сообщает РБК .

«Как мне неофициально стало известно, в понедельник Фицо отправится к Путину как лидер страны ЕС», — заявил сербский президент Александр Вучич, его слова приводит Pink TV.

Визит связан решением вопроса о поставке российского газа.

Ранее власти Украины заявили о прекращении транзита топлива по территории Украины.