Премьер-министр Грузии: Зурабишвили придется сложить полномочия, несмотря на отказ

Грузинский премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что главе государства Саломе Зурабишвили в день инаугурации избранного лидера страны придется покинуть Президентский дворец, несмотря на ее заявления, что она не будет складывать полномочия. Об этом сообщает ТАСС .

«Я понимаю ее (президента Грузии — ред.) эмоциональное положение, однако, конечно же, 29 декабря ей придется выйти из своей резиденции», — сказал Кобахидзе.

Ранее в Грузии вспыхнул очередной протест из-за того, что правительство отложило переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. С данным решением кабмина не согласна и президент Зурабишвили. Она вместе с другими протестующими митинговала у парламента в Тбилиси.

После выборов в парламент грузинская оппозиция заявила, что состоявшееся голосование было сфальсифицировано. Кобахидзе ответил, что факты, подтверждающие существенные нарушения, отсутствуют.