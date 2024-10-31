Кобахидзе: фактов, указывающих на серьезные нарушения на выборах в Грузии, нет

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Кобахидзе опроверг сообщения оппозиции о фальсификации выборов в Грузии

Грузинская оппозиция заявила, что состоявшиеся парламентские выборы были сфальсифицированы. Эти сообщения опроверг премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, пишет ТАСС .

По словам Кобахидзе, факты, подтверждающие существенные нарушения на прошедших выборах, отсутствуют. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победила на законных основаниях.

Ранее МВД Грузии задержала двух человек после массового вброса бюллетеней в день выборов. Злоумышленники отказались давать показания.

Прокуратура Грузии, в свою очередь, вызвала на допрос президента страны Саломе Зурабишвили.