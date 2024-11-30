МВД Грузии: митинг в Тбилиси вышел за рамки закона

Митинг в Тбилиси у здания парламента вышел за рамки закона. Протестующие портят и поджигают инфраструктуру, сообщает ТАСС .

Кроме того, как сообщили в МВД Грузии, демонстранты повредили ворота парламента.

«Акция на проспекте Руставели у парламента вышла за рамки закона о собраниях и манифестациях», — говорится в сообщении.

Очередной протест в Тбилиси вспыхнул из-за того, что правительство Грузии отложило переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. С решением кабмина также была не согласна президент Зурабишвили, которая вместе с другими протестующими митинговала у парламента.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси протестующие подожгли урны на проспекте перед парламентом Грузии недалеко от спецназа.