Премьер-министр Грузии Кобахидзе обвинил посла ЕС в поддержке госпереворота

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе считает, что ответственными за попытку госпереворота в стране являются несколько западных политиков, включая посла Евросоюза в республике Павла Герчинского, сообщает ИА «Регнум» .

Ранее в Тбилиси начались протесты. Демонстранты окружили дворец и требовали ключи от здания. На место стянули полицейских. По мнению главы правительства, демонстранты пытались совершить государственный переворот. Протестующие бросали в полицию камни и фейерверки, в ответ силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Несколько пострадавших находятся в больнице

«На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это. Проявите добрую волю, выйдите, разделите и решительно осудите все, что происходит на улицах», — сказал Кобахидзе.

Он уточнил, что после этих событий прямой обязанностью Герчинского будет публичное осуждение попытки свержения законной власти в Грузии.

