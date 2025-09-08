Премьер-министр Франции Байру подаст в отставку при отказе парламента в доверии

Французский премьер-министр Франсуа Байру намерен подать в отставку рано утром 9 сентября, если вечером в понедельник депутаты Национального собрания выразят недоверие его кабинету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

Глава правительства планирует представить прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону в первые часы следующего дня после возможного падения правительства. В настоящее время нижняя палата французского парламента проводит внеплановую сессию, завершением которой станет голосование по вопросу о доверии действующему правительству.

Премьер-министр заявил парламентариям, что вотум недоверия кабинету министров повлечет его уход, но не изменит существующее положение дел. По его словам, национальный долг составляет 3,4 триллиона евро, и без корректировки финансового курса расходы на его обслуживание вырастут с нынешних 60 миллиардов евро до более чем 100 миллиардов к 2030 году.

Франсуа Байру занял свой пост в конце декабря 2024 года по решению Макрона, который подписал соответствующее назначение, а спустя всего полгода он вызвал гнев местного населения новыми экономическими идеями.