Макрон назначил новым премьером Франции Франсуа Байру

сегодня в 16:49

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил лидера центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру на пост премьер-министра страны после того, как отправил в отставку все правительство, сообщает ТАСС .

73-летний Байру сменил на посту Мишеля Барнье, правительству которого был вынесен вотум недоверия. Национальное собрание приняло его. Таким образом, правительство Франции впервые за 62 года отправили в отставку.

Байру — французский политик и писатель. В 2007 году он основал партию «Демократическое движение».

В разные годы он был министром национального образования Франции, возглавлял министерство юстиции. Также Байру выдвигался кандидатом на президентских выборах.