Премьер Канады Трюдо отверг идею Трампа сделать страну 51-м штатом США
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна никогда не станет 51-м штатом США, сообщает РИА Новости.
Таким образом, Трюдо категорически отверг идею американского президента Дональда Трампа, который ранее призвал Канаду стать частью Соединенных Штатов, пообещав ее жителям сниженные налоги и отмену таможенных пошлин.
«Этому не бывать никогда», — в таком ключе высказался Трюдо о возможном присоединении Канады к США.
Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады. Затем Вашингтон и Оттава договорились об их приостановке на 30 дней.