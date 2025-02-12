Премьер Канады Трюдо отверг идею Трампа сделать страну 51-м штатом США

сегодня в 19:29

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна никогда не станет 51-м штатом США, сообщает РИА Новости .

Таким образом, Трюдо категорически отверг идею американского президента Дональда Трампа, который ранее призвал Канаду стать частью Соединенных Штатов, пообещав ее жителям сниженные налоги и отмену таможенных пошлин.

«Этому не бывать никогда», — в таком ключе высказался Трюдо о возможном присоединении Канады к США.

Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады. Затем Вашингтон и Оттава договорились об их приостановке на 30 дней.