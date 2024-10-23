Премьер Индии Моди завершил визит в Казань и вылетел в Дели

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что премьер-министр страны Нарендра Моди завершил визит в Казань, где участвовал в саммите БРИКС. Государственный деятель вылетел в Дели, сообщает ТАСС .

Президент России Владимир Путин после заседания БРИКС в расширенном формате попрощался с Моди. После этого премьер провел еще несколько двусторонних встреч.

На встрече с российским лидером Моди озвучил позицию Индии по Украине. По словам политика, Нью-Дели выступает за скорейшее установление мира и стабильности.

Ранее журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в Telegram-канале заявил, что Путин забыл о своем переводчике на встрече с премьер-министром Индии. При этом российский лидер пошутил, что у них с Моди настолько хорошие отношения, что им не нужен переводчик.